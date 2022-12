Il Carpi affida la panchina a Matteo Contini

Il Carpi, diretto rivale del Forlì, riparte da Matteo Contini. Quarantaduenne varesino, ex difensore in Serie A con le maglie di Parma, Napoli, Siena e Atalanta, è il nuovo allenatore dei biancorossi modenesi. Sostituisce Massimo Bagatti, che non ha fatto in tempo a mangiare il panettone; il club del patron Lazzaretti, infatti, lo ha defenestrato all’indomani della debacle (0-2) maturata al ‘Cabassi’ ad opera del Corticella, la terza consecutiva dopo Riccione (5-1) e Ravenna (2-4).

Contini da allenatore ha guidato la Pergolettese centrando nel giugno 2019 la promozione in serie C, dopo lo spareggio vinto (2-1) contro il Modena, e salvando la squadra nella stagione successiva. L’ultima esperienza l’anno scorso alla Giana Erminio: subentrato in corsa all’esonerato Oscar Brevi, non è riuscito nell’impresa di evitare la retrocessione dei gorgonzolesi nei playout. Contini esordirà dopo la sosta l’8 gennaio, a Budrio, contro il Mezzolara nella gara valida per la prima giornata di ritorno.

m. lo.