Il Cava Ronco ha deciso: affidata la panchina a Biserni

di Marco Lombardi

Roberto Biserni è il nuovo tecnico del Cava Ronco. Classe 79’, l’ex calciatore meldolese ha sbaragliato la concorrenza di Gianni Gardini (Virtus Faenza) e Maurizio Montalti (Morciano) e succede quindi a Simone Muccioli sulla panchina dei biancorossi forlivesi, che nella prossima annata agonistica saranno alla loro quinta partecipazione consecutiva al campionato di Eccellenza, la massima serie dei tornei regionali.

Nelle ultime due stagioni Biserni ha guidato il Fratta Terme in Promozione, centrando prima una salvezza ai playout e poi un sesto posto. In precedenza ha allenato per otto anni nel settore giovanile del Cesena, club nel quale era altresì cresciuto da calciatore. Ex centrocampista duttile e di quantità, Biserni ha militato con Castel San Pietro Terme, San Marino e Imolese (C2), Ravenna (C1), Dynamik Ronco (Prima Categoria) e, da ultimo, Meldola (Promozione), dove ha mosso i primi passi da tecnico.

Ma è ovviamente con il Cavalluccio che ha vissuto le sue stagioni più importanti e migliori, totalizzando 141 presenze condite da 3 reti in serie B, categoria nella quale contribuì anche a riportare i bianconeri il 20 giugno 2004, ‘stappando’ la finale di ritorno dei playoff di serie C con il Lumezzane vinta (1-2) della truppa di Fabrizio Castori al termine del famoso match in cui scoppiò una becera maxi gazzarra.

"Abbiamo scelto Biserni perché negli ultimi anni ha dimostrato di saper lavorare molto bene coi giovani – spiega Marco Ricci, direttore sportivo del Cava Ronco – e noi vogliamo ripartire proprio dai ragazzi del nostro vivaio. Che sono tanti e andranno a integrare uno zoccolo duro fatto di cinque o sei veterani. Mercato? Faremo interventi mirati, di concerto con il nuovo allenatore".