Il Club Forza Forlì si impone al Derby con i gol di Fariss, Petrollino e Majdouli

Un percorso (quasi) netto e il primo posto nel campionato di calcio a 5 per il Club Forza Forlì organizzato dall’Associazione Sharks. Dopo 18 giornate, la squadra biancorossa si è aggiudicata il campionato disputato presso l’impianto Derby di Castrocaro vincendo quindici delle sedici gare: l’ultima della quali, decisiva, vinta per 7-3 con la Pizzeria 2.0 sua immediata inseguitrice. Per il quintetto forlivese a segno Mohamed Fariss, con quattro reti, Azeddine Majdouli (2) e Marco Castorri, scesi in campo assieme al portiere Filippo Riguzzi, capitan Luca Casadei, l’intramontabile Matteo Matteucci e Kevin Petrollino, secondo tra i cannonieri con 28 reti, dietro al compagno di squadra Majdouli autore di 31 gol.

Classifica finale: Club Forza Forlì 45; Pizzeria 2.0 40; I Pagliacci 28; Enterprise 25; Il Circo 24; Atletico 20; Squali 15; Geni del Male 8; La Porra 7. Nelle semifinali dei playoff di fronte: Club Forza Forlì-Enterprise e Pizzeria 2.0-I Pagliacci.

Durante il campionato la squadra allenata da Franco Pardolesi ha schierato anche: Youness Artoum, Samir Artoum, Matteo Babbi, Nicholas Bovisi, Roberto Bravi, Alex Cangini, Claudio Cirillo, Omar Diop, Kamal El Saten, Khalid Lakhdar, Stefano Petrini e Luca Vallicelli.