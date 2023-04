Il ct azzurro Davide Mazzanti ha spiegato la ‘sua’ pallavolo

Davide Mazzanti, commissario tecnico della nazionale italiana femminile di volley, è un uomo in missione: "Alleno per fare innamorare dello sport che amo le mie giocatrici e tutti gli spettatori che ci seguono": lo ha dichiarato nella serata organizzata dal Panathlon Club Forlì nei locali del Circolo Aurora. Poi ha aggiunto: "A mio avviso, nessuno può essere definito scarso. Magari non tutti hanno lo stesso talento ma, anche con l’aiuto della scuola, si può riuscire a far comprendere che tutti ne hanno da esibire, sebbene non necessariamente sul campo di gioco".

Mazzanti è un uomo che vive di passione e valori che vengono prima delle idee di gioco. "La prossima estate – ha ricordato – avremo in Italia i Campionati Europei di volley femminile, in cui cercheremo di difendere il titolo conquistato due anni fa, e proprio in questo periodo sto mettendo a fuoco le giocatrici da inserire in squadra. Per ora sulla mia agenda ci sono 42 nomi, probabilmente arriveranno a 48. La prima cosa che chiedo approcciandomi a loro è la disponibilità totale, incondizionata. Senza quella non si va da nessuna parte".

Il coach (nella foto premiato da Marilena Rosetti presidente del Panathlon Forlì) ha svelato anche la filosofia che sta alla base del suo operare: "Nella pallavolo la palla si tocca tre volte e io ho assegnato un nome specifico a ciascuno di questi tre tocchi: il primo è ‘responsabilità’ (è la sfida con l’avversario, a cui occorre togliere il più possibile lo spazio); il secondo è ‘dare un nome alle cose’ (non si deve dire la ricezione è buona o cattiva, ma la palla è vicina o lontana e così via); il terzo è ‘quello che serve lo metto io’. In sintesi, la pallavolo si riassume nel motto dei tre moschettieri di Dumas: tutti per uno e uno per tutti".