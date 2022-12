Il dg Ionetti euforico "Grande percorso"

Con le vacanze natalizie in pieno svolgimento, il dg della Futsal Cesena Paolo Ionetti traccia il punto della situazione sui primi cinque mesi in A2 dei bianconeri: 32 punti e terzo posto in classifica per la band guidata da Osimani, che ha conosciuto il sapore della sconfitta solamente all’ultimo minuto dell’ultima giornata del girone d’andata.

"Quello che stiamo facendo - commenta - è sotto occhi di tutti. Nonostante abbiamo perso Igor Vignoli come perno difensivo e Marco Pulini come freschezza atletica, stiamo andando oltre ogni più rosea previsione e gli arrivi di Sosa e Pires hanno dato una grande mano alla squadra. L’esplosione definitiva di giocatori come Badahi, Montalti e Gardelli e il contributo degli altri ragazzi del nucleo storico stanno facendo sì che la squadra stia dando continuità ai risultati ottenuti la scorsa stagione".

Ionetti elogia poi l’operato dell’allenatore bianconero: "Osimani si sta dimostrando un grande tecnico: ha capito quali obiettivi possiamo raggiungere e come ha sempre fatto da quando è qua è riuscito a risolvere problemi senza crearne, e questo senza dubbio è un grande vantaggio. Dietro di lui stanno crescendo tutti: tecnici, giocatori e, perché no, dirigenti".