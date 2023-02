Il doppio ex: "Cento-Forlì sarà da brividi"

di Gianni Bonali

Alex Ranuzzi, 36 anni, ala piccola, è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Virtus Bologna e attualmente gioca nella Andrea Costa Imola, squadra che milita in serie B, nel girone C. Il legame di Ranuzzi con le città di Cento e Forlì è forte, avendo militato in entrambe le compagini che si affronteranno domenica prossima in un derby di alta classifica, sfida che si preannuncia calda e dal peso specifico elevato: in palio due punti importanti in ottica seconda fase del campionato. Ranuzzi ha giocato nella stagione 201011 nella FulgorLibertas Forlì in A2 con la conquista di una salvezza miracolosa. In seguito ha indossato la maglia di Cento per tre stagioni a partire dal 2019 dove, con la fascia da capitano, scrive le pagine più importanti della società: una promozione in A2, la prima storica salvezza che conferma la categoria e il traguardo dei playoff. Momenti da incorniciare sia a Forlì che a Cento e un album dei ricordi pieno di soddisfazioni e passione.

Ranuzzi, domenica il derby tra Cento e Forlì, la partita di cartello del girone Rosso: quale l’atmosfera che troverà la squadra di coach Martino alla Milwaukee Dinelli Arena?

"Un clima infuocato, un pubblico caldo, con la squadra di coach Mecacci che sta disputando una grande stagione e vorrà cavalcare l’onda dell’entusiasmo, mettendo sul parquet una grande carica agonistica".

Lei conosce bene la cittadina emiliana essendoci stato per tre anni, anche con la fascia di capitano. In questo periodo Cento vive lo spettacolo del Carnevale: i tifosi saranno distratti dalla sfilata dei carri e dalle ballerine brasiliane?

"Al contrario. Saranno ancora più carichi: la festa del Carnevale e il derby per il primato in classifica con Forlì in una sola giornata".

Nella sua permanenza a Forlì i tifosi romagnoli fecero veri e propri esodi per seguire la squadra del cuore: si aspetta qualcosa di simile nel derby?

"Il pubblico forlivese è caldo e prevedo uno spettacolo sulle tribune fra le tifoserie e un match fra due squadre di alto livello, con un finale al cardiopalma. In più due coach come Mecacci e Martino preparati e fra i migliori della categoria".

Lei ha vissuto in prima persona la crescita di Cento come squadra: si aspettava di trovare i biancorossi così in alto?

"Cento ha alzato il livello grazie al sapiente lavoro del general manager Ivan Belletti che è stato bravo a circondarsi di collaboratori competenti, con una visione e programmi ben precisi. La squadra si è consolidata e le prestazioni sono cresciute".

Quali invece i ricordi della sua permanenza a Forlì nella stagione 201011?

"Ricordi di un campionato intenso, chiuso brillantemente: due allenatori sulla panchina, prima Di Lorenzo, poi Vucinic, un turnover in cui ho incontrato 18 compagni di squadra e poi la vittoria con Casale Monferrato che ci ha regalato una salvezza ad un certo punto della stagione insperata".

Frequenta ancora qualche compagno di squadra di allora?

"Con Mitchell Poletti ci vediamo spesso, anche perché abbiamo giocato insieme pure a Siena".

Quali sono i giocatori di Forlì e Cento che le piacciono di più?

"Per Forlì Luca Pollone, che sta facendo una crescita importante, e Daniele Cinciarini, che ha una longevità incredibile e che andrebbe studiato all’Università, nelle facoltà di Scienze Motorie. Per Cento Giovanni Tomassini che sta disputando una stagione stellare".