Il Forlì a caccia di un finale dolce Ma occhio all’attacco del Crema

@di Franco Pardolesi

Un ostacolo da superare anche nell’ultimo impegno della regular season, per centrare i playoff e dare al campionato l’impronta di una stagione da catalogare tra quelle positive riscattando le precedenti chiuse a metà classifica. Domani alle ore 15 al Forlì di mister Mattia Graffiedi basterà un punto nella 38ª giornata allo stadio Giuseppe Voltini tana del Crema.

Il club lombardo, con 45 punti, naviga a cavallo della zona playout, appaiato a Correggese, Fanfulla, Lentigione e Sant’Angelo, ed è allenato da febbraio da mister Gustavo Aragolaza (dedito al 4-3-1-2), subentrato all’esonerato Stefano Bellinzaghi. La squadra bianconera è reduce dal pareggio 2-2 sul campo della Bagnolese, portato a casa grazie alla rete iniziale di Recino e a quella nel finale di Bajic. Un pareggio che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive subite con Giana Erminio (1-3), Carpi (2-0) e Prato (2-5).

Dalle sue 18 gare interne il Crema ha ricavato 26 punti frutto di sette successi e cinque pareggi a fronte di sei sconfitte. Con ben 54 reti segnate l’attacco dei lombardi figura al quarto posto del girone D; meglio hanno fatto solamente i reparti avanzati di Giana Erminio, con 76 centri, Corticella (61) e Carpi (58). Per Maini & Co. l’osservato speciale domani sarà Giorgio Recino che, con la bellezza di 21 reti, è il vice capocannoniere del girone, peraltro subito alle spalle di Maguette Fall, punta di diamante della capolista Giana Erminio, autore di 22 marcature. Per l’espertissimo 37enne attaccante milanese sono 190 le reti segnate in una carriera giocata quasi completamente in D. Molto peggio la difesa, per il Crema, che con 55 reti subite ha fatto meglio solamente di quelle del fanalino Salsomaggiore (76), del Corticella (62) e del Fanfulla (57).

Il Crema Calcio, fondato nel 1908 e in campo nei campionati federali dal 1920-21, ha preso parte a tre tornei di serie B: il primo nel 1925-25, gli altri due tra il 1946 e il 1948, ai quali vanno aggiunte 22 stagioni di serie C sino agli anni Cinquanta. In epoca più recente il club, rifondato nel 1995, è tornato in serie D nel 2017-18 arrivando sino al 11° posto di anno scorso nel girone B. Prima del campionato attuale Forlì e Crema hanno incrociato le loro strade nella sola serie C 1950-51, con una vittoria per parte. Nel terzo match, quello dello scorso dicembre, il Forlì ha ceduto l’intera posta perdendo 1-2: a segno Biancheri, al quale risposero Cerri e Melequi al 94’.

Nella gara di domani fra i padroni di casa sarà assente il centrocampista centrale Lorenzo Melchiori, espulso domenica scorsa. Nel Forlì, oltre che di Elia Ballardini mister Graffiedi dovrà fare a meno anche del trequartista Eleonori, out per uno stiramento, mentre è in forse la convocazione degli acciaccati Nardella e Biancheri. La partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook del Crema.