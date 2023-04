Il Forlì a Riccione deve guarire Dall’influenza e poi dalla crisi

di Franco Pardolesi

Come una finale. Domani alle 15, il Forlì affronta la terzultima delle 38 tappe del campionato, affrontando la trasferta sul sintetico dello stadio ‘Italo Nicoletti’, tana dello United Riccione. Scesi in quinta posizione, con 53 punti a braccetto col Real Forte Querceta, i biancorossi hanno l’imperativo di tornare a vincere dopo aver conquistato un solo punto in 5 partite, per non compromettere la zona playoff.

Per il match in riva all’adriatico mister Mattia Graffiedi dovrà cercare di disegnare una formazione facendo i conti con un’infermeria, al momento, troppo affollata che ha fatto scattare la lampadina dell’emergenza. Out Elia Ballardini, uscito all’inizio della gara col Ravenna, lo staff medico si augura di recuperare il fratello Amedeo, perno del centrocampo, dopo il malanno muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare. Mancherà anche Fusco, espulso e squalificato. Tutte da verificare, per di più, le condizioni di gran parte del pacchetto difensivo: una forma influenzale ha colpito i due centrali Ronchi e Maini ed il loro sostituto naturale Morri. Lo stesso discorso vale per l’attaccante Biancheri.

Nella stagione del ritorno in serie D lo United Riccione, partito con ambizioni d’alta classifica, naviga con 47 punti nel bel mezzo della classifica: ormai fuori dalla zona playoff e con cinque lunghezze di vantaggio sui playout. Da quest’anno il Riccione è allenato da mister Mattia Gori, abbonato al 3-5-2, che nelle scorse stagioni è stato tra i papabili alla panchina biancorossa. Gli adriatici attendono la visita dei galletti dopo il 2-0 subìto domenica scorsa a Prato: una sconfitta che ha allungato una serie negativa analoga a quella del Forlì. I biancoazzurri hanno raccolto un solo punticino in cinque gare (1-1 in casa della Sammaurese) coi ko subiti con Scandicci (0-2), Crema (3-1) e Correggese (1-2), oltre al 2-0 di Prato.

Con un attacco tra i più prolifici del girone D, finora a segno 48 volte, analogamente al Forlì, il tallone d’Achille dello United Riccione è la scarsa tenuta del reparto arretrato con le 49 reti subite, 12 in più del Forlì, che ne fanno la quintultima difesa del campionato. Con nove reti il centravanti Riccardo D’Antoni, anno scorso alla Pistoiese, è il cannoniere della squadra.

Lo United Riccione è stato fondato nel 1980 arrivando alla serie D partendo dalla Terza Categoria. L’unico precedente è il match dell’andata vinto 4-2 da Ballardini & Co. grazie alle reti di Cognigni, Varriale, Farneti e Scalini. Ben più ricca la storia tra il Forlì e il Riccione Calcio, fondato nel 1926: il club, attualmente in Prima Categoria, ha condiviso 19 campionati col Forlì con un bilancio di 15 vittorie del Forlì, 13 pareggi e 10 successi del Riccione. Epiche le accese sfide degli anni Settanta.

La partita di domani sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dello United Riccione.