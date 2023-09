Il Forlì, al debutto col Montale, ingaggia Liistro. E’ in prestito dal Cesena: "Meriterò questa maglia" Alessandro Liistro, laterale mancino classe 1998, arriva al Forlì Calcio a Cinque in prestito dal Futsal Cesena per aiutare la squadra biancorossa a raggiungere gli obiettivi del club. Sabato l'esordio in campionato col Montale Rangone di Modena.