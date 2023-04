Il Forlì alle 15.30? Poi niente Palafiera

Domenica, proprio in occasione di due partite particolarmente interessanti, per i tifosi salta la ‘doppia’ calcio-basket. Si tratta di un’antica tradizione che risale a fine anni Settanta, che portava tanti sportivi forlivesi prima allo stadio Morgagni poi al palazzetto di Villa Romiti: dai dribbling del ‘principe’ Paolo Marchini alle schiacciate di Rod ‘Superstar’ Griffin. Domenica sono in programma due partite sicuramente di cartello come Forlì-Ravenna e Unieuro-Cantù, ma non sarà possibile assistere dal vivo ai due incontri. Non per intero, almeno: una situazione che non farà certo piacere ai tifosi forlivesi, in particolare agli abbonati. Il motivo? Il posticipo della gara del Forlì che, per permettere una manifestazione riguardante gli sponsor, dalle ore 15 è stata posticipata alle 15.30 proprio in coincidenza dell’anticipo, dalle 18 alle 17, dell’Unieuro per la diretta televisiva su MS Channel (canale 814 Sky e in chiaro sulla piattaforma Tivusat).