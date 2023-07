Il Forlì conferma tre giovani: Morri, Eleonori e Piva

Forlì anno zero. La rifondazione biancorossa voluta dal patron Cappelli, contrariato per il mancato raggiungimento dei playoff, ha mietuto vittime eccellenti – salutati, tra gli altri, Maini, Caprioni, Rrapaj, Elia e Amedeo Ballardini nonché, da ultimo, Ronchi, accasatosi al Livorno, mentre Varriale è un rebus –, e risparmiato solo un manipolo di giovani di belle speranze: Morri, Eleonori e Piva. "Tre conferme importanti – recita la nota diramata dal club –, tre ragazzi che hanno mostrato tutto il loro valore nella passata stagione e che saranno a disposizione di mister Martini".

Arcigno centrale difensivo classe 2003, Enrico Morri è reduce da 20 gettoni impreziositi da un assist. Edoardo Eleonori è invece il gioiellino a km zero: mezzala classe 2004, ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile del Forlì, approdando l’anno scorso in prima squadra ove si è ritagliato spazio a suon di prestazioni convincenti; per lui 27 presenze, coppa inclusa, condite da 1 gol e 3 assist. È atteso, infine, alla definitiva consacrazione il centrocampista classe 2004 Francesco Piva, dopo una stagione condizionata dagli infortuni (756’ in 20 apparizioni) ma nobilitata dal gran gol realizzato contro la Pistoiese.

Marco Lombardi