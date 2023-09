Il Forlì difende la vetta. E in C2 è già derby

In serie C1 nella terza giornata di campionato il Forlì calcio a cinque, capolista a punteggio pieno, va in cerca di altre conferme sul parquet del DueG Parma, quarto. Queste le altre gare: Aposa Bologna-Baraccaluga Piacenza, Rimini-X Martiri Ferrara, Mernap Faenza-Montale Rangone Modena, Rossoblù Imolese-Sassuolo e Villafontana Medicina-Equipo Crevalcore. Classifica: Forlì, X Martiri Ferrara 6; Baraccaluga Piacenza, DueG Parma 4; Equipo Crevalcore, Sassuolo, Manap Faenza, Rossoblù Imolese 3; Rimini, Villafontana Medicina 1; Montale Rangone, Aposa Bologna 0.

In serie C2 nella seconda giornata del girone B è in programma il derby tra Santa Maria Nuova 1980 e Santa Sofia, entrambe in cerca dei primi punti.

f. p.