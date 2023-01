Il Forlì Nuoto adesso allena anche la mente

Con l’inizio del 2023 il Forlì Nuoto ha annunciato la nascita di una nuova collaborazione con l’Associazione giovanile culturale Demodé di corso Garibaldi. Un percorso di mental coaching per aiutare i propri atleti a migliorare non solo le performance in acqua, ma anche fuori, partendo dall’approccio alla vita di tutti i giorni.

Il percorso, condotto dall’educatore Andrea Marelli, responsabile di Demodè, a suo tempo al lavoro con il compianto nuotatore castrocarese Fabio Lombini, già atleta azzurro e del Forlì Nuoto, mira a sviluppare le abilità mentali chiave per migliorare la gestione dello stress, la resilienza e la motivazione nei giovani atleti.

Il coaching viene basato su metodi comprovati e tecniche che aiuteranno i ragazzi nell’approfondimento della conoscenza del sé e delle proprie potenzialità mentali. Il mezzo per raggiungere gli obiettivi personali e di squadra, sarà attraverso un approccio di gruppo ma personalizzato, grazie alla stessa presenza in campo dell’educatore che sarà, non solo in studio, ma anche sul piano vasca in allenamento e in gara.

L’accordo è stato ritenuto molto interessante e soddisfacente da Alessandro Resch, direttore tecnico di Forlì Nuoto: "Siamo entusiasti di offrire questo innovativo percorso ai nostri atleti. ‘Oltre i blocchi’ è un nome dal duplice significato proprio come i suoi obiettivi, perché siamo convinti che migliorare le abilità mentali sia un mezzo per aumentare, in prima analisi, il benessere dei nostri ragazzi, e solo come conseguenza portarli al successo personale e del team".

u. b.