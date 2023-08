Il Forlì scopre di avere un pararigori Pezzolato: "Partire bene è importante"

di Franco Pardolesi

Michele Pezzolato, il nuovo portiere del Forlì, con i suoi 197 centimetri d’altezza è il primo protagonista della squadra ridisegnata dalla ditta Protti-Martini in questo inizio di stagione. Pezzolato ha iniziato a indossare i classici guantoni col Porto Tolle, la squadra della sua città. A 11 anni, dopo un solo provino evidentemente ben riuscito, il passaggio nel settore giovanile della Spal, che anno scorso lo ha prestato allo United Riccione con la cui casacca, in 37 partite, si è messo in luce sino a essere considerato uno dei numeri uno più sicuri della quarta serie.

Mercoledì nel triangolare Pietro Zucchini giocato a Budrio il lungo estremo difensore ha dato la vittoria (arrivata dal dischetto) alla squadra biancorossa dopo il duplice risultato a occhiali che un Forlì col motore imballato, per i carichi di lavoro degli scorsi giorni, aveva ottenuto.

Tra il 3-2 sul Granamica (Eccellenza) ed il 4-3 sul Mezzolara (serie D) Pezzolato è stato capace di neutralizzare addirittura cinque rigori agli avversari al termine dei due match di 45’.

Pezzolato, che effetto fa essere protagonista subito dai primi impegni?

"Anche se in incontri amichevoli, fa sempre piacere contribuire a quello che stiamo facendo in questo momento, già importante, della stagione. Una fase nella quale ci stiamo conoscendo".

Negli scorsi anni aveva già evidenziato la sua bravura come pararigori?

"Nel passato campionato con lo United Riccione non ho parato alcun penalty. Ma negli anni precedenti nella Spal ero risuscito a neutralizzarne diversi".

Quali le prime impressioni sui nuovi compagni di squadra?

"Ho maturato, da subito, un’ottima considerazione del gruppo. La stessa sensazione che leggo nello staff e nella società. E’ evidente che è ancora molto presto per dare giudizi. Considerando anche che, in un periodo come questo nel quale spesso sosteniamo due allenamenti al giorno, a tutti manca la brillantezza".

Com’è andata la trattativa che si è conclusa col suo arrivo in biancorosso?

"Ho ricevuto proposte da diversi club per questa stagione e quello che mi ha convinto subito ad accettare, ovviamente in accordo con la Spal proprietaria del mio cartellino, è stato il progetto che mi hanno esposto il diesse Protti e il mister Martini qui a Forlì".

Cosa ne dice dell’allenatore anche lui appena arrivato allo stadio Morgagni?

"Mister Martini mi ha dato immediatamente la sensazione di essere una persona seria, molto preparata e competente".

Per lui un lavoro comunque non semplicissimo considerato che la squadra è quasi tutta nuova.

"Sono convinto che a gioco lungo i frutti del lavoro di queste settimane non mancheranno, trovando il necessario affiatamento. Prendendo le misure tra tutti i componenti della squadra arriverà il gioco che il nostro allenatore sta impostando".

Come si preannuncia in fine, secondo lei, questo nuovo campionato?

"Considerato che la composizione dei gironi è ancora di là da venire e la partenza della stagione è slittata di una settimana, è impossibile fare qualsiasi valutazione. Ma in ogni caso abbiamo tutte le intenzioni di disputare un campionato pieno di soddisfazioni". E con un portiere così bravo a parare i rigori...