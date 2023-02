Il Forlì si riscatta subito ed è a 6 punti dalla vetta

FORLì

2

BAGNOLESE

1

FORLI’ (4-3-1-2): De Gori; Morri, Maini, Ronchi (28’ st Fornari), Rrapaj; Pari, Scalini, A. Ballardini; Nardella; Biancheri (28’ st Varriale), Caprioni. A disp.: Ravaioli, Fusco, Farneti, Marzocchi, Negrin, Eleonori. All.: Graffiedi.

BAGNOLESE (4-3-3): Auregli; Ghizzardi, Cocconi (32’ st Mercadente), Capiluppi; Bruno (18’ st Palama), Saccani (32’ st Tzvetkov), Quitadamo; P. Ferrara (29’ st Riccelli), S. Ferrara, Sakoa (40’ st Marani). A disp.: Giaroli, Uni, Romanciuc, Bonacini. All.: Gallicchio.

Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno.

Reti: 46’ pt Nardella; 4’ st P. Ferrara; 6’ st Caprioni.

Note – Ammoniti: Pari, S. Ferrara. Spettatori: 150 circa. Angoli: 7-0. Recupero: 1’, 3‘.

di Franco Pardolesi

Immediato riscatto del Forlì. La squadra di mister Graffiedi si è lasciata alle spalle la sconfitta col Corticella, ha battuto con una buona prova la Bagnolese e rosicchiato tre importanti punti all’impantanata capolista Giana Ermino. ieri battuta a domicilio dal Ravenna. Una vittoria di misura coi galletti che, però, hanno gettato al vento una quantità industriale di palle gol. Tante occasioni fallite per l’imprecisione degli avanti biancorossi e per l’ottima gara del portiere avversario Auregli, migliore in campo per distacco tra i reggiani.

Graffiedi manda in campo Morri per Fornari e in avanti l’ottimo Nardella, a segno per la seconda volta, dietro Biancheri e Caprioni. Il primo acuto, al 7’, è di Nardella che costringe Auregli alla deviazione. Al 25’ Maini, di testa, va vicino alla rete e subito dopo Nardella costringe Auregli alla respinta di pugno. Nei minuti finali del primo tempo il Forlì ingrana le marce alte. Al 44’ Morri mette sul fondo di testa e al 45’ un suo bolide finisce sui piedi di Pari, tra i migliori, che centra il portiere.

Nel recupero Nardella, dal limite, segna l’1-0 con un magnifico diagonale che si infila nel sette lontano. Nell’intervallo, intanto, arriva la notizia del vantaggio del Ravenna sul campo del Giana Erminio. La ripresa di apre con le reti che fissano il risultato. Al 49’ Quitadamo, di testa, anticipa tutti ed è steso da Biancheri. Il penalty di Bertozzini è parato da De Gori, ma sulla ribattuta Pio Ferrara segna l’1-1.

Il Forlì non ci sta e al 51’ il flipper nell’area degli emiliani è concluso col tocco di Caprioni per la rete del 2-1. Da questo momento è un monologo biancorosso con tante occasioni sprecate e gli infreddoliti spettatori spesso con le mani nei capelli. Al 62’ il colpo di testa di Ronchi è ribattuto sulla linea, poi il bolide di Biancheri finisce sul fondo. Al 66’ Pari non inquadra la porta e 71’ Biancheri spara alto, poi (74’) A. Ballardini costringe Auregli al miracolo che ripete subito dopo su Biancheri. Al 77’ prima Morri, ribattuto, poi Caprioni, sul fondo, sfiorano il tris. L’ultima occasione per il Forlì (80’) è per Nardella che cerca l’incrocio, ma il prodigioso Auregli ci arriva ancora.

Dopo tante occasioni gettate alle ortiche all’86’ ecco l’inevitabile occasione per gli ospiti e l’unico brivido per il Forlì: Sakoa s’invola sulla sinistra e mette al centro un rasoterra rinviato dalla difesa ad evitare la beffa. Al termine del match l’altoparlante dello stadio scandisce il raddoppio del Ravenna sul campo della capolista firmato dall’ex biancorosso ‘Micio’ Melandri. Hai visto mai?