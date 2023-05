Il Forlì smentisce, ma un audio lo inchioda Il presidente ai giocatori: "Ognuno è libero"

"Il Forlì Calcio smentisce quanto riportato" domenica dal Carlino (anche se non nomina mai il nostro giornale). Ieri pomeriggio l’ufficio stampa della società di viale Roma ha inviato un comunicato che nega l’azzeramento dello staff tecnico e del gruppo squadra, di cui davamo conto in un articolo di Franco Pardolesi. Il Forlì dice di provare "sconcerto per l’uso strumentale di una riunione privata nel corso della quale il presidente ha pronunciato un discorso, riportato in modo errato dal quotidiano".

Nella nota della società biancorossa, solidale verso il presidente Gianfranco Cappelli, si afferma che "diversi componenti della rosa sono vincolati al club a lungo termine e che su diversi di loro, che vestiranno ancora i colori biancorossi sia nello staff che in campo, la società riserva grande fiducia". In ogni caso, "a prescindere dalle decisioni rispetto ai singoli ruoli" (un riferimento ad allenatore e ds?), "continua il processo di crescita": "Le basi gettate sul campo in questa stagione verranno ampiamente consolidate". Tuttavia la ricostruzione del Carlino è avvalorata da un file audio che, dalla giornata di ieri, circola nelle chat dei tifosi biancorossi.

Nel vocale si sentono chiaramente le parole del patron della società di viale Roma pronunciate venerdì scorso, alla presenza dello staff tecnico e dell’intera rosa della prima squadra, al termine dell’ultimo allenamento stagionale. Il passaggio decisivo è proprio alla fine, quando (con un rumore di sottofondo che pare essere un pugno o una manata su un tavolo o qualcosa di simile) il presidente conclude così: "Da questo momento vi dico che ognuno di voi, compreso lo staff, si deve ritenere libero". Il Forlì è naturalmente libero di cambiare idea il lunedì pomeriggio sulle sorti dei giocatori, ma le parole pronunciate 72 ore prima sono state inequivocabili e a prova di smentita. Come tali, il nostro giornale le ha riportate.

Nel file audio, lungo 3 minuti e 43 secondi, Cappelli inizia il suo discorso professandosi "molto amareggiato. Quella di quest’anno è stata una delusione incredibile. Mi assumo le responsabilità di come è andata la stagione nella quale, dopo un primo momento nel quale ci abbiamo creduto i risultati non sono stati quelli che ci aspettavamo dopo l’irrobustimento della squadra e non siamo riusciti a qualificarci per i playoff". Cappelli aggiunge: "Forlì è una città importante, non dovete mai dimenticarlo. Anche gli sponsor si aspettavano dei risultati ben diversi. Nei miei cinque anni da presidente ho avuto solo amarezze e quest’anno pensavo di togliermi una soddisfazione ma è finita così".

Poi una precisazione importante dopo tanta amarezza: "La società, però, ha intenzione di andare avanti. Ero convinto che sarei arrivato a salutare tutti con un animo gioioso e disponibile ma così non è perché abbiamo buttato via i risultati". E ancora poco dopo: "Noi faremo fronte, come abbiamo sempre fatto, agli impegni economici perché, da imprenditori seri, manteniamo gli impegni e io non voglio giocarmi la faccia".

Tra queste due frasi, in realtà, comincia il ragionamento che porterà pochi secondi dopo il presidente biancorosso a dare il benservito a tutti i presenti: "Tutti voi dovete fare un esame di coscienza, guardarvi allo specchio. Partendo dal direttore sportivo, dal mister e dal suo staff, e tutta la squadra". Senza nominarli, nella bufera ci sono dunque mister Mattia Graffiedi e il ds Sandro Cangini. Ma anche, appunto, "tutta la squadra", senza distinzioni: "Ognuno di voi è libero". Fino alla goffa retromarcia di ieri.