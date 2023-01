Il Forlì tenta il tutto per tutto con il Lentigione

di Marco Lombardi

Forlì all’ultima chiamata. Neanche il tempo di disfare le valigie che si riparte. Superato indenne l’esame Diallo, il galletto fa scalo oggi (ore 14.30) al ‘Camp Nòv’ (alias ‘Immergas Green Arena’) di Sorbolo Mezzani, dimora ‘bonsai’ del Lentigione. Emiliani per riannodare il filo della vittoria e uscire dal dedalo playout; romagnoli per sgargiare e regalarsi un ‘sacco’ bello. Vietato fallire, serve un colpo da 3 punti: mordere il ‘Lenz’ per non abdicare alla lotta promozione; sì, perché, al netto di improbabili sorpresissime, la capolista Giana Erminio non dovrebbe faticare più di tanto per ‘macellare’ l’agnello sacrificale Salsomaggiore fanalino di coda.

"Affrontiamo una squadra in grande salute, in serie positiva da ben sette giornate e reduce da tre vittorie consecutive tra le mura amiche; una squadra di valore e in netta ripresa che, grazie all’avvento del nuovo allenatore, ha cambiato decisamente marcia. Il Lentigione avrà tanti stimoli perché vorrà tirarsi fuori dalla zona calda della classifica", scandisce Graffiedi. Che aggiunge: "Dovremo prestare grande attenzione a Formato, uno degli attaccanti più forti di questa categoria". E non nutre dubbi: "Sarà partita vera; siamo motivatissimi e determinati a fare risultato".

L’uomo di Cesenatico riavvolge, poi, il nastro e torna sulla trasferta di Prato, finita senza reti: "Ho rivisto la partita e confermo le mie impressioni, ovvero che abbiamo sfoderato, specie nei primi venti minuti, una prestazione di grande personalità su un campo difficile e contro una squadra forte. Siamo stati capaci di mettere sotto i toscani, creando un paio di occasioni nitide per portarci in vantaggio; nella ripresa, invece, loro ci hanno messo in difficoltà, ma De Gori è stato bravo. Sicuramente il Prato è stato l’avversario che più ci ha impegnato in fase difensiva, anche perché eravamo abituati a subire pochissimi tiri in porta. Detto ciò, abbiamo chiuso in avanti e negli ultimi dieci minuti potevamo anche segnare. Al termine della partita, poi, nello spogliatoio non c’era aria di festa; anzi, eravamo rammaricati per non essere riusciti a conquistare l’intera posta in palio: questa è la riprova della mentalità vincente del gruppo, la nostra forza".

Capitolo formazione: Graffiedi non svela le carte, ma annuncia un turnover robusto ("farò rotazioni in ogni reparto, l’idea è quella di inserire giocatori freschi") e si cruccia per le defezioni di Sedioli (crack al crociato, stagione finita) e Cognigni, rientrato a Prato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per quattro giornate e nuovamente finito ai box per un "risentimento muscolare"; indisponibili anche Farneti ("è sulla via del recupero") e Scalini, che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica. Dirigerà l’incontro il signor Federico Olmi Zippilli della sezione di Mantova (assistenti Manzini e Marra). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Forlì Fc.

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Maini, Ronchi, Fusco; Piva, A. Ballardini, Rrapaj; Eleonori; Caprioni, Varriale.