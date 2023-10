Il forlimpopolese Lorenzo Mazzi tricolore nel metal detector

Grande successo per il forlimpopolese Lorenzo Mazzi, già protagonista negli anni passati di imprese sportive come, da ciclista, un Everesting. Infatti Mazzi, nella sua seconda passione oltre alla bici, ha conquistato il Campionato Italiano di specialità nel metal detector, hobby e sport che il 25enne coltiva ormai da molti anni. "Ancora non camminavo – racconta – quando i miei genitori mi portavano alle prime gare di metal detector: mio padre partecipa a queste competizioni dagli anni ’90 e sono presenti ancora oggi molti che gareggiavano in quegli anni. Nel 2007, a 9 anni, ho iniziato a fare le competizioni e da allora non mi sono più fermato. Dal 2019 mi sto togliendo soddisfazioni enormi e ora anche la vittoria più bella, il Campionato Italiano di specialità".

Viene chiamato Campionato di specialità perché ogni tappa ha un terreno, ovvero una specialità, e una difficoltà diverse, dalla terra alla spiaggia, dalla spiaggia nera al bosco. Infine una gara di velocità. "In ogni tappa sono sepolti due bersagli differenti – prosegue il forlimpopolese –, ad esempio tappi delle bottiglie di birra oppure monete di alluminio che hanno un punteggio diverso: in 45 minuti chi ne trovava di più vinceva, stilando la classifica ovviamente proprio sulla base dei punti conquistati. Nell’ultima, recente, tappa di Gubbio la gara si è svolta tra i primi 30 della classifica: qui una gara di velocità nella quale si dovevano recuperare 20 bersagli nel minor tempo possibile. Io ho vinto 4 tappe su 5, compresa la finale, e mi sono aggiudicato il campionato, cui hanno partecipato più di 1.000 persone in totale".

Sul podio finale festa di famiglia, perché al secondo posto si è piazzato il fratello 20enne di Lorenzo, Luca, mentre il terzo posto è stato ad appannaggio del modenese Giovanni Zoboli. Tra i primi 10 non mancano altri forlimpopolesi: 5º Simone Montaletti e 10º Guerrino Mazzi.

Ugo Bentivogli