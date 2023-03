Il Forlimpopoli in campo a Martorano

Previsti stasera alcuni recuperi in Promozione e Prima Categoria. Non si gioca, ancora, invece in Seconda.

Promozione: il Forlimpopoli di mister Dario Bettini, terzo con 36 punti, recupera il match in casa del Vis Novafeltria. Vista la situazione metereologica, si gioca a Martorano (ore 21). In vetta al campionato, a giocarsi il salto in Eccellenza Gambettola (51) e Sampierana (50).

Prima Categoria: match di recupero anche per la Pianta, capolista del girone G, che alle 20.30 in via Tripoli ospita il Castel del Rio. La squadra di mister Tassani, a quota 47, tenta l’allungo per allontanare le dirette inseguitrici Savio e San Vittore, seconde a una lunghezza, ma senza partite da recuperare.

Seconda Categoria: nuovamente rinviata, invece, la gara del Santa Sofia allenato da Luca Pani, capolista del girone N con 31 punti, che a causa della neve caduta nella vallata del Bidente, non gioca questa sera il match casalingo col Ronta. In classifica il Santa Sofia precede Deportivo Roncadello (30) e Real Cava (29).