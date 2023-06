Il modello può essere Cremona Serve più atletismo

Una premessa: la stagione 202223 ha premiato squadre giovani, affamate, dal gioco vivace e con italiani in rampa di lancio. Le più forti, sulla carta, erano Udine, Cantù e Treviglio, forse la Fortitudo. Avevano coach e giocatori esperti, nomi di grido, alti budget: ma nessuna è arrivata nemmeno in finale. Forlì può essere orgogliosa – una volta di più – di aver anticipato e cavalcato una linea di tendenza.

Anche Cremona era così. Forlì ha battuto (anche sonoramente) squadre blasonate, si è dovuta arrendere a una che aveva una filosofia simile e – questa è la vera differenza – l’aveva perseguita con più risorse. Che si sono tradotte in una panchina più lunga e di maggior qualità.

Ecco, il modello a cui ispirarsi sembra proprio Cremona. Al netto di chi resterà, Forlì aveva già americani ‘di sistema’ ma capaci anche di colpire, ottimi difensori, grandi tiratori e piccoli col fosforo nelle mani. Cosa le è mancato? L’atletismo, in particolare dei lunghi. È un handicap che, ad altissimo livello, Forlì ha da anni. Benvenuti è bravissimo a prendere uno sfondamento con i piedi ben piantati a terra (in passato c’era anche Bruttini) ma non a dare una stoppata in aiuto. Forlì ha mascherato il problema per tutta la stagione, con una difesa collettiva eccezionale, risultando per esempio fortissima a rimbalzo contro ogni aspettativa. Ma sono stati i palloni toccati in aria da Eboua e Mobio a cambiare l’inerzia di gara1 e probabilmente dell’intera serie. Se c’è un aspetto da migliorare, dunque, è quello. Poi ci sarà da ricreare quella chimica, quel clima di ambizione e fiducia.

Marco Bilancioni