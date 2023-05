Il Palafiera può riabbracciare l’Unieuro Via libera dal Comune. Ma occhio ai limiti

Tanto tuonò che (fortunatamente) non piovve. Nella mattinata di ieri, la Pallacanestro 2.015 ha infatti scongiurato definitivamente il rischio di dover ‘traslocare’ in un altro palasport per la semifinale playoff al via tra pochi giorni. La serie contro Udine si giocherà regolarmente all’Unieuro Arena di Forlì, con gara1 in programma venerdì (palla a due alle ore 20.30) e gara2 domenica 4 giugno (ore 19). È la notizia che tutti gli appassionati forlivesi attendevano e che il club ha comunicato con orgoglio, grazie al prezioso appoggio delle autorità comunale (la compagine del presidente Nicosanti tiene a ringraziare direttamente il sindaco Zattini) e della Protezione civile.

Lo spiraglio apertosi nella giornata di venerdì, dunque, si è definitivamente concretizzato. Sì, perché, fino almeno alla serata di giovedì, lo spostamento verso un altro impianto pareva davvero inevitabile. Erano troppi gli ostacoli da dover superare, dal momento che il Palafiera, come noto, è il cuore pulsante della macchina dei soccorsi legati all’emergenza alluvione. Si stava già ragionando concretamente su due possibili alternative, il PalaRuggi di Imola o il PalaSavena di San Lazzaro. Prima del colpo di scena delle scorse ore: Dopo aver dovuto disputare due partite su tre in trasferta, anomalia assoluta per chi ha il vantaggio del fattore campo, Cinciarini e compagni proveranno a conquistare la finale promozione nel proprio impianto, contando sul calore del proprio pubblico. "È stato un lavoro di fino sugli spazi e sui mezzi coinvolti nell’area", riassume chi ha assistito alla riunione decisiva.

Ciononostante, le prossime gare casalinghe non saranno del tutto ‘normali’ nel loro svolgimento. Perlomeno per ciò che riguarda l’afflusso e il deflusso dei tifosi in via Punta di Ferro. I soccorsi che stazionano presso l’impianto saranno infatti soltanto ‘limitati’ in un’area dell’impianto di gioco, senza che vengano spostati altrove. Per accedere al Palafiera saranno infatti creati degli appositi percorsi transennati che gli spettatori dovranno rispettare, senza dunque essere di intralcio ai mezzi dei soccorsi. Va in questa direzione la chiusura al traffico del tratto stradale di via Punta di Ferro tra via Cervese e l’ipermercato, garantendo così la circolazione dei mezzi indispensabili per l’emergenza. Non sarà quindi consentito utilizzare i parcheggi nei pressi del palasport (per altro, quello di via Punta di Ferro ospita veicoli alluvionati non più funzionanti: non è detto che siano smaltiti entro venerdì). Fortunatamente, la partita non impatta sugli sfollati, che si trovano nel cosiddetto ‘palazzo di vetro’, dalla parte opposta del complesso fieristico.

Attenzione, poi, perché resterà chiusa anche la biglietteria dell’Unieuro Arena nel giorno delle partite. All’interno vi si è stabilita la centrale operativa della Protezione civile, con tutte le strumentazioni informatiche e non. I biglietti di gara1 e gara2, dunque, saranno acquistabili soltanto in prevendita, nei giorni precedenti, online e nei punti vendita autorizzati. La Pallacanestro 2.015 fornirà tutte le informazioni del caso nei prossimi giorni.

Simone Casadei