Il Panathlon accende i motori: ospiti Dovizioso e Nadia Padovani

Mentre la stagione del MotoMondiale sta per vivere i primi test le presentazioni dei team, domani sera il Panathlon Club di Forlì festeggia lo sport romagnolo per antonomasia. Infatti, a partire dalle 20.30 alla Sala Aurora di Palazzo Albicini, in corso Garibaldi, si terrà la prima serata del 2023 con quattro ospiti davvero d’eccezione. Alla serata presentata dal giornalista bolognese Alberto Bortolotti saranno presenti infatti glorie nostrane delle due ruote a partire da Nadia Padovani, moglie dell’indimenticato e indimenticabile Fausto Gresini, ormai a tutti gli effetti team principal del Team Gresini. Quindi ci saranno il beniamino di casa Andrea Dovizioso (foto) e il sempre apprezzatissimo Loris Reggiani, nonché Alberto Giribuola, il popolare ‘Pigiamino’, ingegnere capo di Dovizioso prima e di Enea Bastianini poi, con cui ha ottenuto il terzo posto mondiale e ben 4 vittorie la scorsa stagione con la Ducati del team Gresini. Sarà sicuramente interessante conoscere da lui stesso le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la Ducati – il team Gresini ha in dotazione le Rosse di Borgo Panigale – per approdare alla Ktm.

L’occasione sarà ghiotta anche per sentire dalla viva voce di Andrea Dovizioso i suoi programmi per l’immediato futuro, dopo l’addio alle corse – questa volta pare definitivamente –, arrivato proprio a metà della stagione scorsa, e dopo aver ottenuto la gestione della pista da cross di Faenza.

u. b.