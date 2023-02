Il Panathlon ospita stasera Sergio Martini, settimo a scalare tutti gli 8.000 metri

Serata dedicata all’alpinismo al Panathlon di Forlì. Ospite d’eccezione sarà Sergio Martini (foto), settimo uomo al mondo – e secondo italiano dopo Reinhold Messner – ad avere scalato tutte le 14 vette superiori agli 8.000 metri, lasciando per ultimo l’Himalaya. Martini, nato a Lazzanella (Rovereto) nel 1949, ha iniziato ad arrampicare a 16 anni, nelle Dolomiti. Viene definito da chi lo conosce un uomo schivo e riservato, e per comprendere la sua modestia basterà citare una sua frase emblematica: "Se si arriva in cima è soprattutto per fortuna". L’evento di stasera è riservato ai soci Panathlon e Aurora, appuntamento alle 20.30 a Palazo Albicini (corso Garibaldi 80).