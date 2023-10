Il Pescara perde a sorpresa il derby col Pineto. I bianconeri restano secondi in classifica

Ieri disputati due recuperi nel girone B: Spal-Lucchese 2-2, sono stati disputati i minuti restanti della gara che era stata sospesa al 9’ st per nubifragio sull’1-2 per i toscani. Un guizzo del giovanissimo Rao (S) al 65’ ha impattato il match. Nella parte della partita precedente avevano segnato Peda (S) al 30’, Guadagni (L) al 43’, Benassai (L) al 54’. Grande sorpresa invece nel recupero della quinta giornata, nel derby Pineto-Pescara. Prima sconfitta per la squadra di Zeman, ha deciso una rete di Gambale al 74’. Il Cesena resta così secondo a +2 dal Pescara terzo. Classifica: Torres 21, Cesena 18, Pescara 16, Carrarese e Perugia 13, Lucchese e Gubbio 12, Pineto 11, Recanatese 10, Ancona, Arezzo e Olbia 8, Juventus Next Gen e Spal 7, Pontedera 6, Pesaro, Entella e Fermana 5, Sestri Levante e Rimini 4.