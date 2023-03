Il playmaker Vasl ancora fermo In dubbio il pivot Candussi

In Fortitudo continua l’emergenza. In attesa di eventuali novità dal punto di vista societario, quelle che arrivano fronte squadra preoccupano coach Luca Dalmonte. Domenica sicuramente non ci sarà Miha Vasl che deve quindi ancora rimandare il suo esordio in canotta Fortitudo. Il playmaker-guardia sloveno ha riportato la riacutizzazione di una pregressa sciatalgia: la sua assenza viene data per certa. E poi c’è lo stop di Francesco Candussi: il centro ex Verona presenta un ematoma alla coscia destra, in seguito a una contusione riportata nel match di domenica scorsa a Pistoia. Lo staff fortitudino lo monitora quotidianamente e non dispera di metterlo in condizioni di giocare il derby, ma a oggi la sua presenza con Forlì è da considerare in dubbio.