Il Premio Sportilia a Spalletti e Cabrini Santa Sofia applaude campioni di ogni tempo

di Oscar Bandini

La foto di gruppo finale dei premiati e degli organizzatori, la sorpresa dei giochi di luci al Parco della Resistenza insieme alle note dell’inno nazionale con tutto il pubblico in piedi, hanno decretato anche plasticamente con un lungo applauso il successo della 25ª edizione del Premio nazionale Sportilia ‘sport e non solo’ di Santa Sofia.

L’edizione delle nozze d’argento non ha deluso le aspettative delle centinaia di persone accorse ad applaudire i propri beniamini a partire da Luciano Spalletti, fresco vincitore dello scudetto col Napoli, omaggiato da decine di tifosi napoletani con slogan e cori. Spalletti ha ribadito che "il mio è un momento di pausa per stare vicino alla famiglia. Non sono furbo e non mi lascio scivolare tutto addosso. Spesso si lascia per troppo amore, a Napoli ho ricevuto tanto amore e ho guidato giocatori meravigliosi. Non sono ancora pronto a ripartire".

Applausi anche per Antonio Cabrini, uno dei calciatori simbolo del Mundial ‘82 di Spagna e uno dei primi terzini moderni dell’epoca, che ha ricordato come "quel mondiale vinto fu il riscatto del nostro Paese", ma anche il suo esordio con la Nazionale guidata da Bearzot in Argentina nel 1978 a soli 20 anni. Applausi prolungati anche al giornalista scrittore drammaturgo Andrea Scanzi, premiato con il Memorial Foglietta: "Ho fatto l’arbitro fino al girone di Eccellenza, poi la rottura dei legamenti mi ha fatto optare per il giornalismo e il raccontare storie".

Arbitri protagonisti con Domenico Castellone e Daniele Doveri: "Sportilia per il raduno e il premio sono traguardi importanti per la nostra categoria". Mentre il presidente dell’associazione arbitri, Carlo Pacifici, ha riconfermato la linea della massima trasparenza in diretta tra l’arbitro in campo e il Var anche nell’ascolto delle conversazioni. Molto applaudito anche il pluricampione di ciclismo Beppe Saronni, che ha ricordato di essere stato lui a metter sotto contratto sotto contratto Pogacar. Una edizione speciale, la numero 25 che, dopo l’intervento del sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi – il quale ha voluto non solo ringraziare i volontari del comitato del premio e Franco Aleotti per la "sua tenacia" – ha invitato "tutti i rappresentanti delle istituzioni ad unirsi senza polemiche e fratture nella ricostruzione della Romagna colpita dall’alluvione".

E ha visto il riconoscimento da parte di Valbonesi, di Guido Sassi della Del Campo (main sponsor) e di Giuseppe Pierotti ad Aleotti patron indiscusso della manifestazione che, a sua volta, aveva premiato precedentemente lo stesso Guido Sassi. "Il premio è nato nel 1997 – ha precisato Aleotti - anche grazie all’amico Quinto Vecchioni purtroppo scomparso allora direttore del Giornale di Sesto San Giovanni ed organizzatore del prestigioso premio Torretta. Per molti anni abbiamo collaborato e fatto decollare l’evento dedicato a promuovere in particolare il lavoro degli arbitri".

Non sono mancati i ringraziamenti alla ceramista Patrizia Severi. A Daniele Greggi, a Domenico Lopedoto, a Marco Ravaioli e a tutto lo staff del premio. Sotto la conduzione brillante della coppia Marino Bartoletti e Monica Bertini largo spazio è stato dato anche al manager della sanità Ettore Sansavini: "In 12 giorni dall’alluvione tutte le cliniche hanno ripreso a funzionare"; all’ortopedico Francesco Lijoi e al fondatore di Unieuro Giuseppe Silvestrini.