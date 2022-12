Il premio

Nessun dubbio da parte della sezione forlivese ‘Adriano Casadei’ dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport: l’atleta dell’anno per il 2022 è il 17enne Luca Marsicovetere, laureatosi, in giugno, campione italiano allievi sui 400 metri piani all’Arena Civica di Milano.

Nel corso di un pranzo conviviale, il presidente Mario Ravaioli ha riassunto l’attività svolta negli ultimi dodici mesi dal sodalizio cittadino, ricordando la partecipazione all’organizzazione della manifestazione ‘Corritalia’ realizzata da Aics e riservata agli alunni delle scuole medie di Forlì, poi la premiazione in luglio del miglior giovane giocatore del popolare torneo estivo di basket presso il parco di via Dragoni e quella della dodicenne canadese Jasmine Li, vincitrice del torneo Tennis Europa 3° Memorial Gaio Camporesi disputato a Villa Carpena.

Inoltre, sono stati festeggiati i soci della sezione che si sono distinti, ancora una volta, nei campionati italiani di atletica leggera Unvs, svoltisi a Grosseto, con la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia. Ben tre i titoli conquistati dagli alfieri forlivesi: due da Morigi (100 e 200 metri) e uno da Bergamini (2000 siepi), entrambi premiati nel corso del simposio dall’assessore comunale Marco Catalano. Citazioni anche per Giacalone, Rocchi, Amadori, Assirelli e Fanizza per il lavoro organizzativo svolto nei tre giorni di gara. Successivamente è stata consegnata una medaglia a quattro soci iscritti alla Sezione ‘Adriano Casadei’ da 25 anni: Vincenzo Dall’Aquila, Daniele Valentini, Luciano Valentini e Gabriele Zelli.

In chiusura, come detto in apertura, si è svolto il momento clou dell’evento, la premiazione di Luca Marsicovetere, giovane atleta forlivese della Libertas Atletica rappresentata dall’indimenticabile Giuliana Amici.