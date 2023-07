Il presidente Nicosanti suona la carica "Forlì, ripeteremo la splendida stagione"

di Gianni Bonali

Una serata di unione e condivisione quella che mercoledì sera ha animato l’elegante terrazza solarium del Grand Hotel di Castrocaro Terme. "Noi Ci Siamo" era il titolo dell’evento organizzato dalla Pallacanestro 2.105 con Lucia Magnani, amministratore delegato di Long Life Formula, a fare gli onori di casa agli oltre 100 intervenuti, "perché attorno alla squadra – ha ricordato – c’è il cuore della città".

A quasi un mese dalla finale playoff persa contro Cremona, la famiglia biancorossa si è quindi ritrovata. Presenti i soci della Fondazione, la dirigenza, alcuni giocatori del roster e i partner che sostengono la realtà forlivese. Protagonisti in apertura di serata i giovani dell’Under 17 che hanno conquistato la medaglia di bronzo nelle finali nazionali di Piombino, con coach Lorenzo Gandolfi nominato miglior allenatore del torneo. "Un grazie per il risultato raggiunto dai nostri ragazzi – afferma Riccardo Pinza, presidente dell’attività giovanile – nella speranza di vedere questi giocatori su palcoscenici più importanti". Fra i partecipanti alla cena il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, il vicesindaco Daniele Mezzacapo e gli assessori comunali Paola Casara e Andrea Cintorino, che hanno manifestato il loro sostegno alla società di viale Corridoni.

L’intervento del presidente Giancarlo Nicosanti, alla prima uscita ufficiale dalla fine della scorsa stagione, era il momento più atteso: "Un saluto ai soci della Fondazione – ha esordito – per l’impegno economico che prosegue dalla nascita della società otto anni fa e che ora, con i costi di gestione aumentati, li ha visti ancora protagonisti". Lo sguardo è al futuro: "Auguro ai giocatori di mettere in campo energia e alla squadra di ripetere lo splendido campionato della scorsa stagione: non sarà facile, ma ci riusciremo".

Assente coach Antimo Martino – che è attivo sul mercato ma fisicamente si trova in vacanza con la famiglia –, è stato il capitano Daniele Cinciarini a portare i saluti a tutti i partecipanti, tracciando un breve resoconto del campionato passato e una previsione per le prossime sfide: "È stata una stagione spettacolare e sono felice di essere a Forlì per il secondo anno consecutivo, sia dal punto di vista umano che sportivo. Sarà un campionato difficile, il livello è salito, con diverse squadre competitive. Lo staff tecnico è confermato, quattro giocatori sono rimasti, Giacomo Zilli è qui con noi, altri arriveranno a breve e poi mancano i due americani". A parte lui stesso, Valentini e Pollone, il quarto a cui ha fatto riferimento è stato Todor Radonjic, la cui firma – pur non ancora comunicata dalla società – è avvenuta proprio nella giornata di mercoledì. "Il fattore più importante è quello di formare subito un gruppo unito che ha spesso risolto le partite, con i nostri fantastici tifosi che ci hanno trasmesso una grande carica, il classico sesto uomo in campo. Oltre 4mila spettatori al palasport, nella scorsa stagione, sono un segnale significativo. Noi ci metteremo impegno, anche per regalare bel gioco".

Per il nuovo acquisto Giacomo Zilli, 28 anni, centro di 206 centimetri, è stato il primo contatto con l’ambiente biancorosso: "Sono contento di essere a Forlì – ha detto – in una società storica per il basket. Mi metterò al servizio della squadra e non vedo l’ora di scendere in campo".