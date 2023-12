Il Ravenna allunga in vetta. Fanalino di coda travolto

Ravenna

4

BORGO San Donnino

0

RAVENNA (5-3-2): Cordaro; Mancini, Agnelli (29’ st Boccardi), Esposito, Magnanini (20’ pt Gobbo), Marino; Campagna, Nappello (35’ st Calandrini), Alluci; Sabbatani (23’ st Varriale), Tirelli (17’ st Diallo). A disp.: Rossi, Spezzano, Vinci, Sare. All. Gadda.

BORGO SAN DONNINO (4-1-4-1): Frattini; De Luca (17’ st Kashari), Som, Varoli, Vecchi (17’ st Caniparoli); Abelli (17’ st Egharevba); Djuric (22’ st Galafassi), Bongiorni, Lolli, Carollo; Ferretti (28’ st Donati). A disp.: Rainieri, Davighi, Valcavi, Calmi. All. Vangioni.

Arbitro: Picardi di Viareggio.

Reti: 17’ pt Sabbatani, 45’ pt e 12’ st Tirelli, 34’ st Diallo.

Note – Ammoniti: Abelli, Magnanini, Lolli, Som, Boccardi. Spettatori paganti 585, abbonati 800, incasso 7.529 euro. Angoli 7-4. Recupero 1’ e 3’.

Dopo il pareggio di Certaldo col fanalino di coda, il Ravenna ci va coi piedi di piombo. E fa bene. Messa in pratica la lezione, supera in scioltezza il Borgo San Donnino, altra cenerentola, e allunga in vetta alla classifica (+4), in attesa del match odierno della Victor San Marino in casa col Prato. Gadda deve rinunciare a Pavesi e Rrapaj. Ma, da squalifica, rientra Campagna.

Il fortino della squadra di Fidenza dura poco più di un quarto d’ora. Lo schema su calcio piazzato porta Mancini al cross da destra, su cui si avventa di testa Sabbatani, che sblocca il risultato. Poco dopo, Gadda è costretto a sostituire l’infortunato Magnanini, vittima di un problema muscolare (entra Gobbo). Al 30’ l’assist di Nappello per Tirelli è disegnato col compasso. Anche il colpo di testa della punta giallorossa sarebbe perfetto, se Frattini non toccasse con le unghie il pallone, che colpisce il palo. Il raddoppio arriva sul filo della sirena del 1° tempo, col destro dal limite di Tirelli che si infila rasoterra sul secondo palo.

In avvio di ripresa, il Ravenna soffre. Prima, Gobbo (5’) salva di testa sulla linea sulla conclusione di Lolli; poi Cordaro (6’) ci mette una pezza sul cross da destra di Djuric destinato all’incrocio dei pali. Passato il pericolo, i giallorossi dilagano, di nuovo con Tirelli (12’). Poi c’è gloria anche per l’ultimo arrivato Diallo, che entra al posto di Tirelli, segna di prepotenza alla prima occasione (34’) e diventa subito l’idolo della Curva Mero.

r. r.