Il ritorno in serie A della Gymnica 96 A trascinarla sono le gemelle Minotti

La prestigiosa società forlivese di ginnastica ritmica Gymnica’96 vince il campionato di serie B e ritorna in massima serie dopo tre anni di militanza in cadetteria. A trainare la squadra domenica a Desio, nella terza tappa, è Martina Minotti (classe 2007), che con una splendida esecuzione al cerchio mette in sicurezza il risultato superando il 29. Buona prova anche per la sorella gemella Sofia, che gareggia con le clavette, seguita poi dalla veterana Arianna Benini (2006) che si esibisce con la palla. A completare la rosa delle titolari, in prestito dalla società Fabriano, Anna Piergentili, (2009): 29.80 al nastro. Momenti di grande soddisfazione per l’allenatrice Chiara Domeniconi, il presidente Matteo Bartolini e tutto lo staff. I festeggiamenti per questa promozione avranno il culmine nel Gran Galà al Palafiera il 1° giugno.