Il S. Sofia si consola col poker di Casetti Santa Maria Nuova ai playoff di C2

Nella 21ª e penultima giornata di C1, fermo per il turno di riposo il Forlì Oleodinamica, il Santa Sofia è stato travolto 4-13 a domicilio dal Sassuolo (per i bidentini poker di Nicolò Casetti). Le altre gare: X Martiri Ferrara-Rimini 1-1, Mernap Faenza-Montale Rangone 4-1, Baraccaluga Piacenza-DueG Parma 2-2, Villafontana Medicina-Bagnolo Reggio Emilia 10-6. Classifica: Bagnolo 46; Forlì e Mernap Faenza 39; Sassuolo 36; Villafontana 31, Baraccaluga Piacenza, X Martiri Ferrara, DueG Parma 29; Rimini 18; Montale 9; Santa Sofia 0.

In C2 Pol. 1980 Santa Maria Nuova qualificata per i playoff con una giornata d’anticipo, superando 6-3 il Sassoleone con tripletta di Cimarrusti e reti di Zarri, Zanfanti e Cirillo. Classifica: Rossoblù Imolese, Gatteo 38; Bellaria 26; S. Maria Nuova 23; Only Alfonsine 19; Rubicone Savignano, Erba Riolo 18; Castel S. Pietro 13; Sassoleone 1.