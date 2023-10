Il Santa Maria Nuova segna 10 gol

Serie C1. Seconda sconfitta stagionale per il Forlì Calcio a Cinque battuto di misura, in casa, dalla capolista Mernap Faenza per 4-5. Vane le reti di Albu (2), Casetti e Di Maio. Risultati: DueG Parma-Rimini 2-4, Montale Rangone Modena-Aposa Bologna 4-2, Baraccaluga Piacenza-Rossoblù Imolese 7-5, Equipo Crevalcore-X Martiri Ferrara 3-5, Sassuolo-Villafontana Medicina 5-5. Classifica: X Martiri Ferrara, Mernap Faenza 12; DueG Parma, Sassuolo, Baraccaluga Piacenza 7; Forlì 6; Villafontana Medicina 5; Rimini 4; Equipo Crevalcore, Rossoblù Imolese, Montale Rangone 3; Aposa Bologna 0.

Serie C2. Nella terza giornata: Castel San Pietro-Santa Maria Nuova 1980 0-10 (4 Zoffoli, 2 Ferri, Cirillo, Antolini, Cimarrusti, Minotti), Santa Sofia-Fossolo 4-6 (2 Salvadorini, Canestrini, Casamenti). Classifica: Ceisa Gatteo 9; Inedit Rimini 7; Santa Maria Nuova, Fossolo, Onlisport Alfonsine 6; Erba Riolo Terme 4; Bagnacavallo, Città del Rubicone 3; Santa Sofia, Castel San Pietro 0.