Il Santa Sofia può festeggiare

Ecco il programma di Seconda e Terza Categoria di questo fine settimana.

Seconda Categoria (domani ore 15.30). Nel 26° e ultimo turno del girone M l’Edelweiss Jolly (63) già promossa chiude la stagione in casa col Romagna (31). Nelle altre gare il Modigliana (56), secondo, in trasferta in casa del San Potito (15). Salvo il Vecchiazzano (25) in trasferta sul campo del Porto Fuori (32). Nella 24ª giornata – la penultima – del gruppo N la capolista Santa Sofia (45), dopo la vittoria per 1-2 sul Roncadello, cerca la promozione matematica nel match interno col Dismano Utd (29). Nelle altre gare: Sporting Predappio (31)-Aurora (27), Capanni (33)-Deportivo Roncadello (38), Real Cava (36)-Ronta (31) e Collinello (33)-PioppaGattolino (39).

Terza Categoria. Squadre in campo, oggi alle 15.30, per la 24ª giornata con la Fiumanese già vincitrice, e le altre squadre in lotta per i playoff dal 2° al 7° posto. Il programma: Sporting Valbidente (26 punti)-Fiumanes (59), Atletico Dovadola (46)-San Colombano Italtex (37), Bagnolo (42)-ArtusiAnna (18), Junior Gambettola (44)-Bertinoro (23), Longianese (35)-Union Sammartinese (33), Real Meldola (32)-Vigne (34) e Sanzili Cesena (2)-Real Cesenatico (26).