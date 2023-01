Il Softball Forlì riparte dalla conferma dei tecnici

Il Softball Club Forlì ha messo i primi mattoncini per la stagione 2023. La pluritolata società ha annunciato infatti i membri dello staff tecnico in vista del campionato che, salvo sorprese, inizierà sabato 1° aprile al Buscherini contro Macerata. Confermatissimo il manager Juni Francisca e non poteva essere altrimenti, dopo la doppia vittoria in Coppa Campioni e in campionato nel 2021, oltre alla finale sempre in Europa la scorsa stagione assieme alla semifinale scudetto. L’olandese, che è nativo di Aruba e proprio ieri ha compiuto 58 anni, sarà alla terza stagione a Forlì.

Assieme a lui un altro confermatissimo: Giulio Brusa. Il tecnico azzurro si appresta a iniziare la sua 26ª stagione forlivese; una vera icona della squadra, quello che ormai è l’Alex Ferguson del softball forlivese. Poi il nuovo ingresso di Patrizia Vitaliani. Più che una vera novità, un gradito ritorno: già allenatrice delle giovanili le scorse stagioni, Vitaliani come giocatrice e sempre con addosso la maglia del Softball Forlì è scesa in campo dal 1979 al 2000, vincendo due Coppe Campioni, una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe. Ha inoltre militato in nazionale agli Europei di Praga nel 1997 e ai Mondiali in Giappone nel 1998. Chiude il quartetto tenico Paola Marfoglia: al suo quarto anno nel coaching staff della A1 del Softball Forlì, avrà adesso anche un ruolo attivo come tecnico del settore giovanile. Da giocatrice vanta due scudetti, nel 1998 e ’99, e una Coppa delle Coppe nel 1992, oltre a una Coppa Italia nel ’99; in azzurro 94 presenze, con due vittorie agli Europei nel 1986 e nel ’95. Allena dal 2002 e, dal 2005, anche in nazionale sia in veste di coach che come manager.

Ma oltre a conferme e arrivi, c’è anche un saluto: la Poderi dal Nespoli, storica cantina delle colline forlivesi, non darà più il nome al club dopo sei anni di successi. Il presidente Giovanni Bombacci, così, è alla ricerca di un nuovo main sponsor.

Enrico Magnani