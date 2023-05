Il vice di Martino svela i rivali "Toscani ambiziosi, stiamo attenti"

di Gianni Bonali

Andrea Fabrizi, 46 anni, nativo di Foligno (Perugia), è da questa stagione, insieme a Paolo Ruggeri, assistente allenatore della Pallacanestro 2.015. Nello scorso campionato era a Chiusi, che domani sera sfiderà Forlì in gara1 dei playoff all’Unieuro Arena. Il suo percorso da coach comincia nelle giovanili in Umbria, poi nel 2016 approda a Casale Monferrato, poi in Toscana. Fabrizi ha lavorato anche con le selezioni nazionali (l’Italia Under 15 e 16).

Fabrizi, come nasce la sua passione per il basket?

"Fin da giovane: sono stato un giocatore scarso, ma ho pensato di poter diventare un coach migliore".

Partiamo dalla sua esperienza a Chiusi, prossima avversaria dei biancorossi nei playoff.

"Nella scorsa stagione abbiamo disputato un campionato incredibile: siamo arrivati fino alla semifinale playoff, oltre ogni aspettativa, perdendo solamente con una squadra importante come Udine, con una bella unità di intenti fra staff tecnico e giocatori, diversi dei quali confermati dopo la vittoria della B".

Una società ambiziosa?

"Sì. In 3 anni è passata dalla C alla A2, sta crescendo e anche nella regular season con Forlì ha disputato un buon match. Rispetto all’anno scorso c’è ancora Medford, una guardia americana di talento".

Come si trova a Forlì?

"In città si vive con passione la pallacanestro, c’è storia e tradizione. Tutto questo in una regione come l’Emilia-Romagna che considero la patria del basket italiano. A Forlì mi trovo bene e vivo con la mia compagna Francesca e i nostri due gatti, che in questi anni hanno dovuto viaggiare parecchio".

Parliamo del suo rapporto con coach Antimo Martino e della costruzione di un roster completamente rinnovato.

"Con Antimo non avevamo mai lavorato insieme, ma si è creata subito una grande alchimia, abbiamo stima reciproca. Sono arrivato presto a Forlì e così, con calma, abbiamo portato le nostre conoscenze, confrontandoci sempre, giorno dopo giorno. Dobbiamo ringraziare la società che ci ha permesso di scegliere gli atleti che avevamo in mente, facendo uno sforzo economico importante. Vincent Sanford, per esempio, è il profilo ideale per la nostra squadra e Adrian si è dimostrato subito un grande giocatore".

A proposito di Adrian, l’americano di Morgantown negli ultimi mesi è diventato un fattore decisivo per Forlì.

"È sempre stato un giocatore di grande livello fronte a canestro, poi lo è diventato anche dentro l’area: Nathan è un atleta tecnico, forte fisicamente, capace di interpretare diverse soluzioni nell’arco del match".

Qual è stata la ricetta vincente di una compagine che sta disputando una stagione incredibile e quali le ambizioni per i playoff?

"Siamo un gruppo molto affiatato, con una responsabilità diffusa fra i giocatori che si supportano l’un l’altro e dei giovani seri e professionali che ci aiutano in allenamento e che in partita, quando sono stati chiamati in causa, si sono fatti trovare pronti. Ora pensiamo alle sfide contro Chiusi".