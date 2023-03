Impresa dei Baskérs

Vittoria di platino per i Baskérs Forlimpopoli che battono in volata, 77-73 il risultato (21-19; 42-38; 52-59) il forte Bologna Basket 2016, seconda forza del campionato, rilanciandosi in questo modo con decisione nella corsa playoff. Una vittoria dunque pesante, contro una formazione reduce da otto successi di fila, che sin dall’avvio, con Conti e Fontecchio, provava a portarsi avanti, ma veniva ricacciata indietro dalla verve di un ispirato Semprini Cesari. Nel secondo quarto, lo spartito non cambia, con i Baskérs che guidano sempre nel punteggio, trascinati dalle triple del giovane Ruscelli, mentre Fontecchio trova spazi importanti in avvicinamento a canestro.

Dopo la pausa lunga, ecco il parziale dei felsinei, che trascinati dalla fiammata di Conti si portano avanti sul +7 del 30’. Il desiderio di vittoria dei padroni di casa, però, prevale: prima Brighi, poi ancora Semprini Cesari ridanno il vantaggio agli aryusiani che, con i due liberi di Ruscelli, chiudevano poi la questione. Tabellino Baskérs: Benedetti 4, Brighi 12, Lazzari 4, Naldini 1, Agatensi ne, Rossi 8, Chiari ne, Semprini Cesari 23, Ravaioli ne, Gorini 4, Ruscelli 15, Farabegoli 6. All. Agnoletti.