Impresa del Civitella: vinta la Coppa, promozione in vista

CIVITELLA

5

FELSINA

4

dopo i calci di rigore

CIVITELLA: Vestrucci, Cucchi S. (123’ Benini), Gregori, Fazzini (104’ Ricci), Morigi, Budrioli, Cucchi A. (91’ Bellavista), Mazzanti (100’ Ruggeri), Piraini, Monti, Leggio (60’ Ferro). A disp.: Ballestri, Ricci, Piras, Amadori, Bellavista, Ferro, Benini, Ruggeri, Turroni. All. Vittozzi.

FELSINA BOLOGNA: Tunioli, Magli, Sabbi, Bolelli, Cristiani, Garuti, Frau, Hinek (67’ Cordoni), Luppi (67’ Mannocci), Betti (106’ Moscato), Costantini (97’ Iovino). A disp. Bertocchi, Grande, Donvito, Blandamura, Cordoni, Moscato, Mannocci, Iovino, Cissè. All. Ansaloni.

Arbitro: Ghirardi di Ravenna.

Reti: Costantini (rig.) 93’, 112’ Monti.

Note – Sequenza rigori: Frau (F) gol, Morigi (C) gol, Sabbi (F) parato, Ferro (C) parato, Bolelli (F) parato, Gregori (C) gol, Cordoni (F) gol, Benini (C) gol, Garuti (F) gol, Monti (C) gol. Espulso Piraini al 107’.

Una vittoria sofferta e meritata. Domenica sera il Civitella si è aggiudicato la Coppa Emilia-Romagna di Prima Categoria. Nel match giocato a San Felice sul Panaro la squadra del mister Massimo Vittozzi (nella foto) e del presidente Luciano Silvestri ha battuto ai rigori il Felsina Bologna dopo lo 0-0 del 90’ e l’1-1 dei supplementari.

Protagonista il portiere Maicol Vestrucci, autore di pregevoli interventi. Nell’ultima mezzora Budrioli e Piraini hanno sfiorato il gol. Un’uscita spericolata di Vestrucci ha salvaguardato lo 0-0, poi nei supplementari un rigore di Costantini (93’) ha portato in vantaggio il Felsina. Il pari del Civitella, nonostante l’espulsione di Piraini, al 112’ con un tiro di Monti dal limite. Nella lotteria dei rigori, sugli scudi ancora Vestrucci, che ne ha parati due, quindi a chiudere quello messo dentro da Monti. In festa la squadra coi tifosi giunti anche con un pullman. Per il Civitella la vittoria vale il primo posto neil ripescaggio con altissime probabilità di salire in Promozione.

Franco Pardolesi