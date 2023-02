Impresa della Bleu Line

di Marco Lombardi

Bleu Line da sogno. Una Forlì sfolgorante spezza le reni alla vicecapolista Tenaglia Altino Volley 3-1 (25-22, 25-21, 15-25, 25-21), al termine di un match di altissimo livello, agonisticamente intenso e a tratti anche spigoloso, giocato in un Ginnasio sportivo incandescente, complice la sparuta ma chiassosa rappresentanza di sostenitori giunti dall’Abruzzo.

Le forlivesi partono a razzo (3-0, poi 6-3 con un muro granitico sull’attacco di Orazi dalla seconda linea); la Tenaglia è un diesel: rientra, impatta a 9 e sfreccia con un lungolinea di Civardi. Immediato controbreak Bleu Line, a coronamento di uno scambio sublime, suggellato da Tomat. Altino non ci sta e acciuffa la parità a 15, salvo poi affondare sotto i colpi delle ispiratissime Cecilia Morolli e Mauriello (top scorer con 20 punti).

In apertura del secondo set la Tenaglia gonfia i muscoli (1-3, poi 5-11); Forlì non demorde, sgranocchia punti e, con un muro atomico di Bacchilega, si porta a un’incollatura (11-12). Dopodichè, forte di una difesa di ferro che strappa applausi, impatta e va in fuga (16-13). Nel mentre, una topica arbitrale fa arrabbiare le abruzzesi, tanto che capitan Orazi, imbufalita, rimedia un cartellino giallo. Forlì ne approfitta, resiste al ritorno rossoblù e s’impone 25-21.

L’orgoglio abruzzese prorompe nel terzo atto, vinto a mani basse dalle ospiti. Sprint Altino: 3-7, poi 6-10 e 9-14 con un diagonale di Giometti che pettina il muro di casa. Il resto lo fa Montechiarini, le cui fast a catinelle sono una sentenza. La Bleu Line ci mette del suo, molla l’osso (14-23) e cede di schianto.

Quarto parziale in equilibrio fino a metà del guado (15-15), allorquando sale in cattedra Tomat, che sgargia da posto 4 sferrando una pipe tracotante (19-17); Mauriello le dà manforte ed esplode una lecca micidiale. Forlì annusa l’impresa, poi la firma con una piazzata di Cecilia Morolli: 25-21. Bleu Line in tripudio, la Tenaglia inchioda dopo otto turni d’imbattibilità.

Tabellino Bleu Line: Mauriello 20, E. Morolli 2, Tomat 12, C. Morolli 8, Bacchilega 15, Gardini 10, Gregori (L), Sgarzi, Bellavista, Giunchi, Simoncelli ne. All.: L. Morolli.