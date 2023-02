Impresa Querce, capolista ko

Si è disputata la 14ª giornata del campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab 84 Cup Heroe’s. Nel girone A fa clamore il capitombolo della capolista Over Forever, travolta da Le Querce; ne approfitta Smashers, che sbriga la pratica Bagno Andreucci. Risultati: Bagno Andreucci-Smashers 1-4, Le Querce-Over Forever 4-1, Enterprise-La Piadina ai Prati 5-0, Bagno Andreucci-Le Querce 3-2 (recupero). Classifica: Over Forever 174; Smashers 158; Enterprise 151; La Piadina ai Prati 125; Bagno Andreucci 124; Le Querce 103.

Nel girone B, invece, prosegue la marcia in vetta di Over the Top, inseguita da Aston Birra che ha scalzato Passion Fruits. Risultati: Mem & Co.-Fivefox 3-2, Aston Birra-H2O 5-0, Passion Fruits-Over the Top 1-4. Classifica: Over the Top 110; Aston Birra 89; Passion Fruits 87; Mem & Co. 67; Fivefox 44; H2O 28.