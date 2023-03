In 10 per portare Matteo all’arrivo

Sarà una maratona davvero speciale quella che correrà domani Matteo Gironi. Il 22enne forlivese, studente al campus universitario, costretto in sedia a rotelle, parteciperà infatti alla Rimini Marathon, qualificata anche come ’Raduno internazionale spingitori di carrozzelle’. E a condurre il mezzo di Matteo saranno, a turno, dieci podisti dell’Avis Forlì, capeggiati dal loro presidente Lorenzo Gemma, che in carriera ha corso ben 1.040 maratone e corse ancora più lunghe.

"Sono stato proprio io a suscitare in Matteo la curiosità per la maratona – dice Gemma, sottufficiale dell’Aeronautica in pensione – . Il ragazzo è seguito dalle cure e dall’affetto della famiglia e ci siamo conosciuti perché sono un volontario dell’associazione Sos Taxi, che lo aiuta in alcuni spostamenti. Un giorno mi ha detto che gli sarebbe molto piaciuto prendervi parte a modo suo, e ora si è presentata l’occasione".

Il team è pronto per questa sfida, al via ci sarà anche Roberto Malaguti, presidente dell’Avis Forlì. Lo stesso Matteo è impaziente ed entusiasta di vivere questa avventura che scatterà domattina dall’Arco d’Augusto per terminare nello stesso luogo, dopo i fatidici 42 km e 195 metri.