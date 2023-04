In archivio anche il girone N

Fermi domenica i campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria con la disputa del Torneo delle Regioni, regolarmente in campo invece la Seconda Categoria con l’ultima giornata del girone N. Il Santa Sofia, già promosso, è stato battuto 3-2 dalla Borghigiana: a segno per i forlivesi Cangialosi e Cabassi. Ai playoff lo Sporting Predappio (0-0 in casa col Dismano Utd), secondo, se la vedrà col Rubicone Calisese, quinto, mentre il Deportivo Roncadello, quarto, battuto domenica dall’Around 0-4, incontrerà il Pioppa Gattolino. Nelle altre gare: Aurora-Collinello 0-1 (autorete), Virtus San Mauro-Real Cava 3-0.

La classifica finale: Santa Sofia 48; Sporting Predappio 45; Pioppa Gattolino 43; Deportivo Roncadello, Rubicone Calisese 39; Collinello, Capanni 37; Real Cava 36; Ronta 34; Borghigiana, Dismano Utd 30; Aurora 27; Around 22; Virtus San Mauro 20.

f. p.