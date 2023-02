In biancorosso un altro attaccante: è il 19enne italo-israeliano Negrin

Un nuovo attaccante alla corte di mister Mattia Graffiedi. Ieri la società biancorossa ha comunicato il tesseramento di Yoel Negrin, di passaporto italiano e nato in Israele. Un nuovo acquisto della società biancorossa per far fronte alla serie di infortuni che ha falcidiato il reparto avanzato. Punta esterna, il neo biancorosso è nato il 18 giugno 2003 ed è cresciuto nel settore giovanile dell’Hapoel Kfar Saba, club che partecipa alla ‘Liga Leumit’, divisione equivalente alla serie B italiana, con la quale ha percorso la trafila del settore giovanile sino alla seconda squadra.

Il giovane attaccante, che già nella scorsa stagione aveva sostenuto un provino con il Monza, aveva manifestato l’intenzione di sostenere un’esperienza in Italia e il contatto con la società di viale Roma si è concretizzato grazie all’interessamento del procuratore forlivese, ed ex giocatore di serie A, Alberto Bergossi, che dopo aver sentito il diesse del Forlì Sandro Cangini ha propiziato il trasferimento in Romagna di Negrin.

Il giocatore già nei giorni scorsi ha iniziato ad allenarsi con il gruppo biancorosso ed è stato subito inserito nella lista dei convocati per il match di oggi sul campo del Corticella. Negrin si aggiunge, così, alla batteria degli avanti che ora, dopo la perdita di Manara e Tascini, out per tutta la stagione per i gravi infortuni riportati, conta su Varriale, Caprioni, Biancheri, Nardella e Cognigni, quest’ultimo però ancora in fase di recupero dopo il guaio muscolare accusato prima di Natale.

Franco Pardolesi