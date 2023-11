In campo le rappresentative

Inizia l’avventura delle Rappresentative Dilettanti impegnate nelle competizioni riservate agli Under 16 e agli Under 14, selezioni composte con gli elementi delle squadre di Forlì e Cesena sotto l’egida della sezione provinciale del Comitato regionale Figc. I giovani calciatori sono stati selezionati tra le squadre dalla serie D alla Terza Categoria e le rispettive due rappresentative prenderanno parte al prossimo ‘Torneo delle Province’.

Oggi, dalle ore 14.15, iniziano gli allenamenti della selezione Allievi Under 16 (cioè classe 2008), che saranno guidati da mister Giuseppe Bartolini; le sedute si svolgeranno presso il campo sportivo, in erba sintetica, di Gatteo Mare. Sempre oggi, alle ore 14.15, presso invece l’impianto sportivo in erba naturale di Sant’Andrea in Rossano di Forlimpopoli, si ritrovano i Giovanissimi Under14 (classe 2010), che saranno guidati dall’esperto allenatore Maurizio Antonelli.

Oltre a quelle di Forlì-Cesena prenderanno parte ai due tornei le rappresentative di tutte le province emiliano-romagnole, quindi Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Franco Pardolesi