In campo ricordando Zamagni

In campo Calcio a cinque Rimini, Delfini River, Promosport e Rivazzurra. È andato in scena anche questanno il Memorial ‘Teto Zamagni’, organizzato dalla società riminese per ricordare il dirigente biancorosso. In campo, sul parquet del Flaminio, sono scesi i ragazzi del biennio 2009-2010. Sport e divertimento non sono mancati. Un buon modo, ora che le vacanze estive sono iniziate davvero, per non dimenticarsi del calcio a cinque di casa nostra, ricordando la passione di Zamagni. Stagione conclusa, quella dei ragazzi del Calcio a cinque Rimini della prima squadra, con una prestigiosa salvezza conquistata con qualche giornata d’anticipo. E presto si inizierà a parlare della prossima con nuovi programmi e nuove ambizioni in casa biancorossa. Ma con la stessa voglia di scendere in campo senza mai risparmiarsi.