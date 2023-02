Nella giornata di ieri la Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp), in accordo col Settore Agonistico della Fip, ha ufficializzato la formula della seconda fase del campionato di serie A2. Nessuna novità sostanziale, in realtà, rispetto a quanto già stabilito la scorsa estate, con le prime tre classificate dei gironi Rosso e Verde – posizione che Forlì auspica di occupare a fine marzo –, che confluiranno nel girone Giallo della seconda fase. In questo raggruppamento la classifica iniziale sarà determinata dagli esiti degli scontri diretti della prima fase e ogni squadra giocherà sei gare (andata e ritorno) con le sole squadre dell’altro girone.

L’Unieuro, a prescindere dal piazzamento della prima fase, giocherà in casa la prima giornata (2 aprile), la terza (16 aprile) e la quinta (30 aprile); in trasferta ovviamente le restanti tre partite, scendendo in campo sempre di domenica.

Al termine del ‘gironcino’, la classifica assegnerà il ranking dalla posizione 1 alla 6 dei tabelloni Oro (la prima classificata sarà la testa di serie) ed Argento (testa di serie la seconda classifica) dei playoff. Alla stessa maniera si svolgeranno i gironi Blu (con le formazioni classificate dal quarto al sesto posto della prima fase), Bianco (con quelle dal settimo all’ottavo, con quattro pass per la post-season in palio) e infine il girone salvezza, dove confluiranno le restanti compagini. In virtù della riforma dei campionati, saranno ben cinque le retrocessioni in serie B.

