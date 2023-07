In difesa c’è Tafa "Richiesta danni verso Varriale"

A margine della conferenza stampa dei primi nuovi acquisti, il neo ds Cristiano Protti ha tenuto banco, annunciando l’arrivo di Shaqir Tafa, centrale difensivo classe ’98 ex Ravenna, e sgombrando il campo dagli equivoci: "Non sono venuto qui per fare piazza pulita, chi è rimasto è perché lo ha voluto: questo dev’essere chiaro. Chi avrei confermato? Amedeo Ballardini e Maini". Mentre Caprioni "è un giocatore che non si discute, ma difficilmente collocabile in un 4-3-3" e Rrapaj "non rientrava nel nostro scacchiere".

Quanto al ‘caso Varriale’ (sotto contratto ma non presentatosi al ritiro), Protti osserva: "Gli abbiamo spedito una raccomandata con ricevuta di ritorno per presentarsi ai primi test atletici di rito, ma ha marcato visita. Tuttora, però, è un nostro tesserato, avendo firmato un biennale senza che nessuno gli puntasse un fucile alla testa. Non so che dire".

Poi spiega come si è arrivati a questa situazione: "C’era in piedi una trattativa con un importante club di serie D che avrebbe accontentato tutti, Forlì compreso, ma improvvisamente Varriale ha cambiato procuratore e l’affare è saltato". Da quel momento la situazione è diventata complicatissima: "Ora né il giocatore né il suo nuovo agente rispondono al telefono – spiega Protti –. Di conseguenza, stante l’investimento sostenuto dalla società ed essendo il signor Varriale inadempiente, al Forlì non rimane che chiedere i danni…".

m. lo.