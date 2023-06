In finale per arbitri e coach il ‘var’ dei canestri: si utilizzerà l’instant replay

La finalissima tra Forlì e Cremona sarà supportata dalla tecnologia dell’instant replay. Lo ha comunicato nelle scorse ore Lega Nazionale Pallacanestro, spiegando come tale richiesta, proposta dalla stessa Lnp, sia stata avallata dal Settore Agonistico Fip, in deroga all’attuale regolamento tecnico. Ciò significa, ovviamente, che le finali promozione dei tabelloni Oro ed Argento potranno contare su un preziosissimo strumento in grado di dirimere alcune decisioni arbitrali dubbie.

L’instant replay comunque, come accade anche nel calcio col Var, potrà essere utilizzato soltanto in determinati frangenti, come stabilito dal protocollo Fip che regola la materia. Innanzitutto, questo sistema può essere consultato in due differenti momenti: a discrezione della terna arbitrale ogni qualvolta sarà ritenuto necessario, oppure tramite un ‘head coach challenge’.

Quest’ultima ipotesi, introdotta lo scorso ottobre, prevede che l’allenatore di una delle finaliste, una sola volta per gara, possa richiedere l’utilizzo dell’instant replay su un episodio ritenuto dubbio. Attenzione: esso può comunque essere consultato solo a seguito di fischio arbitrale già avvenuto.

Vi sono poi precise casistiche in cui l’instant replay può essere ‘attivato’. In ogni momento della gara, ad esempio, per stabilire il valore da 2 o 3 punti di un canestro realizzato o tentato (in caso di tiri liberi assegnati), per malfunzionamento cronometro 24”, per stabilire l’entità di un fallo (personale o antisportivo) e per identificare il corretto tiratore dei liberi.

Negli ultimi 2’ dell’ultimo quarto o nell’overtime, poi, si potrà valutare se un tiro è stato rilasciato prima dello scadere dei 24“, nonché rilasciato prima che sia stato fischiato il fallo, quindi valutare l’interferenza fischiata. A fine periodo, invece, sarà possibile capire la validità o meno di un canestro realizzato negli ultimi secondi di gioco ed eventualmente stabilire quanto debba apparire sul cronometro.

Simone Casadei