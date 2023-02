Ecco le gare previste oggi. Alle 17 si apre con Ravenna-Chiusi: il debutto del lungo Josip Vrankic sarà visibile in diretta su MS Channel (canale 814 Sky, e in chiaro piattaforma Tivusat nonché su Lnp Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial). Alla stessa ora in campo, a Mantova, anche l’altra romagnola RivieraBanca Basket Rimini. Le altre sfide al tradizionale orario delle 18, tra le quali il big match di Pistoia: Ferrara-San Severo, Chieti-Fortitudo Bologna, Pistoia-Udine.

Classifica: Forlì * 34; Pistoia e Cento * 32; Udine 26; Fortitudo Bologna e Cividale * 22; Nardò * 20; Rimini 18; Ferrara 16; Chiusi e Mantova 14; Ravenna e San Severo 12; Chieti 10.