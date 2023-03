In pochi al Paladozza, ma almeno c’è la tv: match in chiaro su Ms Channel, Tivusat e Sky

L’accesso al PalaDozza sarà purtroppo un ‘lusso’ per pochi appassionati forlivesi, vista la forte limitazione alla vendita di biglietti per i tifosi ospiti, ma ci si potrà consolare con la diretta televisiva in chiaro del match. Il derby emiliano-romagnolo è infatti stato scelto come ‘Game of the week’ del fine settimana e sarà trasmesso su tre differenti piattaforme. La sfida andrà in onda sul canale Ms Channel del digitale terrestre (canale 219) e su Tivusat, nonché sul bouquet Sky (canale 814) per gli abbonati. È prevista, poi, la diretta streaming gratuita sul Lnp Pass e sul canale Twitch ‘Italbasketofficial’, accessibile da web ed app sui dispositivi mobili. La telecronaca dell’incontro sarà di Niccolò Trigari affiancato da Paolo Lepore.