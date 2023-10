In quaranta insieme nel nome di Bertaccini

Tanta partecipazione e un velo di malinconia nel memorial dedicato a Gino Bertaccini. Venerdì scorso, l’indimenticato fondatore (nel 1949) e padre-padrone della storica Tre Martiri è stato ricordato a vent’anni dalla sua scomparsa. Un’attività portata avanti, per oltre mezzo secolo, scritta coi valori romantici di un calcio che non c’è più e dedicata alla memoria di tre giovani partigiani fucilati dai fascisti.

Presenti al Buscherini una quarantina di ex giocatori, con le scarpette ai piedi o in tribuna, che vestirono l’arancione delle maglie della Tre Martiri, tornate magicamente per l’occasione. In campo anche Salvatore Piparo, classe 1956, uno dei pochi elementi che Bertaccini accettò di cedere a un’altra società: a 16 anni passò al Forlì dove giocò due stagioni nella seconda squadra biancorossa allenato da maestri del calcio giovanile quali Rino Montanari, Raffaele Rodoquino e Silvio Poli.

A sfidare la ‘Tre Martiri Old Time’ i senatori del Club Forza Forlì, alcuni dei quali anch’essi in campo con la formazione nata a San Martino in Strada. La gara è stata diretta da Italo Mambelli, alla sua ultima partita dopo 48 anni, che non ha mancato di farsi rispettare a suon di cartellini.

Di seguito il tabellino del match, conclusosi con la vittoria del Club Forza Forlì 2-3.

Tre Martiri: Sansavini P.; Marconi; Ranzi; Sansavini S.; Tassinari, Bassi, Casali; Rossi, A. Longo, Altavilla, Bucci. Subentrati: Surdo, R. Longo, Di Gianni, Mezzomonaco, Neri, Fabbri, Antonelli, Piancastelli, Piparo, Sgroi, Ravaioli. All. P. Surdo e Torelli.

Club Forza Forlì: Riguzzi; Lanzi, Tonelli; Casadei, Mercuriali, Confalone; Stefanelli (Fr. Pardolesi), Gentilini (Fa. Pardolesi), Petrini, Trombini, Carvana (Piazza). All. Fr. Pardolesi. Reti: Carvana, Trombini, Stefanelli (Cff); Longo rig., Ranzi (Tm).